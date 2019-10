Napoli, Il Mattino: "MaraMertens"

© foto di Mattia Verdorale

"MaraMertens". Questo il titolo che si prende la prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Nella vittoria di cuore da parte del Napoli a Salisburgo per 3-2 c'è da segnalare la doppietta di Dries Mertens: "Due perle dell'attaccante belga che supera Maradona per i gol segnati in azzurro, e un ritrovato Insigne piegano il Salisburgo in Champions". Adesso la qualificazione è sempre più vicina.