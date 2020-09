Napoli, Il Mattino: "Mertens dietro Osimhen: la terza vita dell'eterno Dries"

"Mertens dietro Osimhen: la terza vita dell'eterno Dries". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola oggi: "A 33 anni, dopo aver deciso di restare a Napoli, gli si schiude davanti una nuova vita. In questo assetto tattico variabile, Mertens è lì che gironzola alle spalle di Osimhen ma chissà se è veramente questa la soluzione finale. È opzione strada facendo, è l'impressione, perché almeno nei primi tempi Ringhio si affiderà al 4-3-3 che nel Napoli è come la coperta di Linus".