Napoli, Il Mattino: "Mertens, pronto il rinnovo per due anni"

Sull'edizione de Il Mattino di oggi, c'è ampio spazio alla pagina sportiva. L'analisi principale è sul mercato del Napoli, in particolar modo quello interno. La società di De Laurentiis deve infatti pensare innanzitutto ai rinnovi contrattuali. In primis c'è quello per Dries Mertens, già pronto: il belga giocherà a Napoli per altri due anni, scongiurando dunque l'addio dell'attaccante. In entrata, il Napoli cercherà di riscattare il portiere colombiano Ospina, ma chiederà uno sconto all'Arsenal.

Insigne, l'Inter e il grande rebus - Continua a tenere banco la situazione relativa a Lorenzo Insigne, il quale ancora non è certo di restare a Napoli. La situazione è di incertezza, rilevata anche dal presidente De Laurentiis. Il rinnovo è ancora lontano, mentre alla finestra c'è l'Inter che aspetta novità. Il messaggio della società è chiaro: se arriva qualcuno con 100 milioni, il fantasista può andar via.