Napoli, Il Mattino: "Milik-De Laurentiis, prove di risoluzione"

Ieri a Castel Volturno, nel pomeriggio, sono spuntati gli agenti di Arek Milik ovvero Pantak e De Vecchi per cercare di trovare una via d'uscita a quella che è ormai un calvario. Separato in casa e fuori rosa Milik chiede di rescindere, ma il Napoli punta i piedi e vuole arrivare a gennaio, per capire se c'è qualche club disposto a pagare il cartellino. In ogni caso, a giugno Milik sarà libero come è noto a parametro zero. Vuole chiudere l'avventura a Napoli prima di gennaio, ma De Laurentiis ha ribadito che senza offerta adeguata andrà via a giugno. Lo riporta Il Mattino