"Milik e Zielinski, prove di rinnovo". Questo il titolo a pagina 18 che Il Mattino dedica ai due giocatore polacchi per quanto riguarda il loro futuro in quel di Napoli: "Settimana intensa per Giuntoli che lavorerà sui contratti di molti big. Il mercato chiude i battenti stasera: si prova ancora per Amrabat e Kumbulla".