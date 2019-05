Taglio alto per il Napoli sull'edizione odierna de Il Mattino, che titola così a proposito della nuova legge che potrebbe favorire l'acquisto di top player da parte delle società italiane: "Sconti ai cervelli in fuga e Cavani può tagliarsi lo stipendio per tornare". Il Napoli e i tifosi azzurri sono da sempre rimasti legati all'attaccante uruguaiano e sognano da tempo un ritorno del Matador al San Paolo. Spazio anche per la semifinale di Champions sulla prima pagina del quotidiano napoletano: "Liverpool, la notte della remuntada. 4 gol al Barcellona e ora vola in finale".