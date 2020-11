Napoli, Il Mattino: "Rino a caccia del colpo sul Sassuolo per volare"

"Rino a caccia del colpo sul Sassuolo per volare". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Mattino. La squadra di Gennaro Gattuso alle 18 ospiterà al San Paolo il Sassuolo per cercare di aumentare la striscia positiva ed inseguire il Milan in vetta alla classifica.