"Sarri alla Juve? De Laurentiis: non mi stupirei". Questo il titolo nella prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Le parole sono del numero uno del Napoli che nella giornata di ieri ha commentato un eventuale approdo in bianconero dell'ex tecnico dei partenopei per il post Allegri.

Verso l'Inter - Nelle pagine interne il quotidiano fa il punto in vista della sfida di questa sera contro l'Inter, l'ultima stagionale al San Paolo: "Premio a KK, oro azzurro". Il centrale Koulibaly verrà infatti preiato dalla Lega di Serie A come miglior difensore del torneo.

E' tempo di mercato - A pagina 23 invece ci si focalizza sul mercato. Il quotidiano parla di un possibile interessamento azzurro all'esterno dell'Atalanta Castagne. Questo il titolo: "Castagne, idea Napoli a sinistra".