Napoli, Il Mattino: "Sarri: non ho tradito"

Sull'edizione odierna de Il Mattino si parla di sport, di calcio e di Napoli già in prima pagina, con le prime dichiarazioni di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus: "Non ho tradito", afferma il tecnico a proposito del suo passato in azzurro. Sarri poi aggiunge: "Fischi o applausi al San Paolo? Saranno sempre gesti d'amore". All'interno del giornale il tema viene poi sviscerato in maniera più approfondita, con la conferenza di presentazione del mister nel dettaglio. Non mancano poi le stilettate di De Laurentiis, il cui rapporto con Sarri è sempre stato abbastanza particolare.

Il primo assist di James - Sul giornale si parla anche di calciomercato, con l'obiettivo principale del Napoli: James Rodriguez. Il colombiano lancia infatti segnali d'amore all'indirizzo dei partenopei: "A Napoli starei bene, è stata la squadra di Diego...". Si punta anche sull'intercessione di Ospina, il portiere appena riscattato dal Napoli e compagno di Nazionale di James. Per il resto, si punta sempre Hirving Lozano del PSV, mentre la trattativa per Manolas della Roma è ancora apertissima: sul difensore ellenico dovrebbe decidersi entro il 30 giugno.