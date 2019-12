Napoli, Il Mattino: "Se le big d'Europa fanno flop"

"Se le big d'Europa fanno flop". Questo il titolo a pagina 18 de Il Mattino che analizza le crisi in campionato delle altre squadre europee come il Napoli: "I partenopei sono ottavi e per ora fuori dalla zona Chamoions, ma anche in altri campionati ci sono state pesanti cadute. Il Tottenham, finalista di coppa, aggrappato a Mourinho e all'Arsenal si è concluso male il progetto tecnico di Emery. In spagna soffrono il Valencia e l'Atletico Madrid. Il Bayern ha perso la vetta in Germania".