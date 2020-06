Napoli, Il Mattino sull'addio dello spagnolo: "Callejon, l'ultima sfida"

"Callejon, l'ultima sfida". Questo il titolo a pagina 18 che Il Mattino dedica al numero setto del Napoli: "Callejon ha lo stesso destino: sa che andrà via a fine stagione ma questa sera Gattuso lo lancerà nella finale. Probabilmente dal primo minuto, visto come la prova generale di ieri al San Paolo. O magari con la partita in corso. Ma non in caso, mettete pure la mano sul fuoco, José Callejon non si tirerà indietro. C'è chi sussurra che potrebbe essere una delle sue ultime gare perché serve in ognij caso una intesa (non necessariamente economica) per proseguire oltre il 30 giugno.. ".