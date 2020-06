Napoli, Il Mattino sulla Coppa Italia: "Ringhiamola"

vedi letture

"Ringhiamola". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in edicola stamani in riferimento alla finale di Coppa Italia: "Stasera la sfida con la Juve nell'Olimpico deserto. Callejon titolare. Milik favorito su Mertens. Gattuso: vinciamo per la città di Napoli. Sarri nervoso: non è vero che non ho mai vinto".