"Noi pronti per la battaglia". Il Mattino suona la carica citando le parole di Fabian Ruiz in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League con l'Arsenal. Lo spagnolo, tra i peggiori a Londra, crede così come tutta la squadra nella remontada (0-2 il risultato dell'andata). Intanto, Albiol rientra oggi a Napoli ed è probabile che possa tornare in campo proprio giovedì prossimo.