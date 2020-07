Napoli, Il Mattino: "Testa al Barcellona per fare la storia"

"Testa al Barcellona per fare la storia". Questo il titolo all'interno della sezione sportiva nelle pagine de Il Mattino in riferimento all'impegno in Champions League che aspetta il Napoli: "La storia è lì, a portata di mano. I quarti di finale di Champions sono un territorio inesplorato per il club azzurro. E Gattuso ha una voglia matta di condurre per mano il Napoli in questa avventura straordinaria. Per il prestigio, certo, ma anche perché ballano solo per il passaggio del turno ben 10,5 milioni di euro".