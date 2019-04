Napoli, Il Mattino titola: "Insigne, arriva Raiola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Insigne, arriva Raiola", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. L'attaccante del Napoli in questi giorni incontrerà il suo nuovo procuratore su richiesta del padre Carmine: possibile l'addio. De Laurentiis lo considera incedibile o comunque il cartellino non è trattabile per meno di 90 milioni.