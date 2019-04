"Lo stress dell'invincibile". Il Mattino apre così la sezione odierna dedicata allo sport, in particolare al Napoli e a mister Carlo Ancelotti. "Il leader calmo Ancelotti adesso è preoccupato per il futuro azzurro", sottolinea il quotidiano, che aggiunge: "Non ha alzato la voce negli spogliatoi per evitare un contraccolpo psicologico". Mentre la Juventus oggi potrebbe festeggiare anzitempo il suo ottavo Scudetto consecutivo, ai partenopei giovedì prossimo servirà un'impresa per ribaltare tutto contro l'Arsenal in Europa League.