"Terremoto Koulibaly, il San Paolo trema con gol e concerti", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Mattino. Uno studio choc dell'Osservatorio vesuviano rivela: lo stadio vibra quando i tifosi esultano. Si chiama "footballlquake": casi simili anche all'Arenile e al Palapartenope. Gli ultimi casi con le reti del difensore azzurro, di Insigne e per l'urlo "The Champions".

Mercato, svolta sulle fasce

Nelle sue pagine sportive, Il Mattino parla anche del mercato del Napoli, in particolar modo per quel che riguarda le corsie esterne. Nel mirino Arias e Grimaldo, Lazzari invece non rientra più negli obiettivi di Ancelotti.