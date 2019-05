Napoli, Il Mattino: "Veretout, ritorno di fiamma"

Sulle pagine de Il Mattino si parla di mercato del club partenopeo: "Napoli: Veretout, ritorno di fiamma". Panoramica a 360° sul mercato del Napoli, che, come si dice nel titolo, è tornato prepotentemente sul centrocampista francese della Fiorentina, Jordan Veretout. Manca l'affondo decisivo. In piedi le altre trattative: a centrocampo si tratta anche Bennacer dell'Empoli, piace sempre Agustin Almendra del Boca Juniors. Oggi la firma di Di Lorenzo, che sarà il preludio ad altri movimenti per quanto riguarda i terzini: sono infatti vicini all'addio Mario Rui e Hysaj. In entrata, si sondano anche Trippier, Theo Hernandez, Castagne e Grimaldo.