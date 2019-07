Napoli, Il Mattino: "Voglia di James. Il piano di Carlo"

© foto di stefano tedeschi

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non starebbe mollando la pista che porta ad James Rodriguez, ed il quotidiano titola: "Voglia di James. Il piano di Carlo". Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti vuole con forza il trequartista colombiano e ne ha parlato di nuovo con il patron Aurelio De Laurentiis. Ieri è uscito Vinicius in direzione Benfica, per una cifra vicina ai 20 milioni, ed il gruzzoletto a disposizione del Napoli è ora ampio per tentare l'assalto al colombiano o ad una punta tra Icardi e Pepè.