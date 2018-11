Napoli, Il Mattino: "Younes, conto alla rovescia"

Mirko Pigliacelli e il Craiova, avanti insieme. La società rumena è al lavoro per riscattare anticipatamente il portiere dalla Pro Vercelli. Sensazioni positive, si va verso il riscatto anticipato. E Pigliacelli presto sarà interamente un giocatore del Craiova per i prossimi tre anni......

Crotone, i rossoblu per il reparto di oncologia dell'ospedale

Spezia, Okereke al 45': "Contento per il gol, vogliamo i tre punti"

Serie B, Spezia-Benevento a riposo sul 2-1 per le Aquile

Spezia, Ricci: "Vittoria importante, possiamo far male ad ogni difesa"

Spezia, Marino: "3 punti buoni per il morale e per la classifica"

Benevento, squadra di nuovo in ritiro. Si riflette sul futuro di Bucchi

Ds Benevento: "L'allenatore? Siamo tutti in discussione"

Carpi, domani la ripresa dei lavori in vista della trasferta di Padova

Salernitana, Palumbo può rientrare alla Sampdoria. Per poi ripartire

Spezia, Marino: "Ricci sta crescendo, dobbiamo ingranare in trasferta"

Perugia, si lavora per blindare il tecnico Nesta

Palermo, 100 ore per il closing. L'era Zamparini verso la fine

Hellas Verona, rinnovi per Danzi e Kumbulla

Cittadella, Venturato: "Peccato per la pausa, avremmo voluto giocare"

Pescara, sfida al Palermo per Coman. Il Mbappè romeno

"Younes, conto alla rovescia", scrive Il Mattino nelle sue pagine interne. Un calvario lungo cinque mesi ma l'ala sinistra ormai si allena regolarmente con i compagni. Smentisce le voci di gennaio sulla fuga per la camorra pubblicando tante foto scattate in città.

