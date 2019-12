© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Zielinski va all'attacco", si legge sulle colonne de Il Mattino. Il polacco è l'azzurro migliore nei dribbling ma anche quello con più passaggi riusciti. Ancelotti aveva provato a trasformarlo in play, Gattuso lo ha rimesso sull'interno sinistro. Zielinski è terzo per tiri in porta, con Insigne che guida la classifica con 47 conclusioni (20 verso lo specchio), Mertens al secondo posto con 45 tiri (9 tra i pali) e Piotr a quota 41 (8 verso lo specchio), ultimo uomo del Napoli a superare le 40 conclusioni. In Serie A, Zielinski è primo per dribbling, con una percentuale molto alta: sono 64 i dribbling provati, 46 quelli riusciti, con il 72% di successo ed una media di 3.7 tentativi di saltare l'uomo a gara e 2.6 volte di creazione della superiorità numerica.