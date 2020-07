Napoli, Il Roma e i quattro gol annullati al Sassuolo: "Grazie VAR"

Il Napoli batte il Sassuolo grazie alle reti di Hysaj e Allan, ma soprattutto grazie al VAR che ravvisa tre fuorigioco che in campo non erano stati visti e annulla addirittura quattro gol alla squadra di De Zerbi. "Grazie VAR", titola in prima pagina il quotidiano campano Il Roma, che sottolinea come contro Messi e il Barcellona servirà maggiore attenzione.