© foto di Pierpaolo Matrone

"Napoli, appuntamento con la vittoria". E' questo il titolo che si legge in taglio alto sull'edizione odierna de Il Roma, che evidenzia l'astinenza degli azzurri in campionato e si proietta al mini-ciclo che comincia oggi con il Bologna: cinque partite, tutte da vincere, si legge. D'altronde è quello che chiede De Laurentiis, ora che il clima s'è fatto un po' più disteso per la riunione avuta con la squadra a Castel Volturno.