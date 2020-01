© foto di Pierpaolo Matrone

Lorenzo Insigne non vive il miglior momento da quand'è al Napoli. Mai come quest'anno il capitano è stato messo in discussione a causa di un rendimento carente rispetto a quelle che erano le aspettative, ma nella sfida di domani con l'Inter vanno superati i fischi piovuti dal San Paolo in occasione del match col Parma. "Insigne vuole fare pace col San Paolo", titola Il Roma in prima pagina.