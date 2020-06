Napoli, Il Roma si proietta alla finale di Coppa Italia: "E ora vieni avanti Sarri"

Basta il pareggio al Napoli per eliminare l'Inter dalla Coppa Italia e volare in finale. "E ora vieni avanti Sarri", si legge in prima pagina come titolo d'apertura su Il Roma, che si proietta già all'ultimo atto di mercoledì prossimo a Roma. Per la quarta volta negli ultimi otto anni, gli azzurri si giocheranno un trofeo con la Vecchia Signora.