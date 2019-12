© foto di Pierpaolo Matrone

"Ancelotti si salva". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, che non può non soffermarsi sul pareggio del Napoli in trasferta a Udine. E' una rete di Zielinski - si legge sul quotidiano napoletano - ad evitare guai grossi all'allenatore azzurro, appeso ad un filo dopo un periodo negativo che va avanti da un mese e mezzo ormai. Martedì, però, i partenopei potranno strappare il biglietto per volare agli ottavi di finale di Champions League: basterà fare un punto al San Paolo con il Genk.