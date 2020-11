Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Bozza di accordo per il rinnovo di Insigne"

"Bozza di accordo per il rinnovo di Insigne" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Con Aurelio De Laurentiis il feeling è stato ritrovato, le parti presto si ritroveranno per discutere il rinnovo dell’attuale contratto che ha scadenza 2022. Lorenzo vuole chiudere la carriera nel Napoli e il club viaggia sulla stessa lunghezza d'onda. "Finora non c’è stato alcun incontro con il Napoli per parlare di rinnovo e non c’è ancora alcun appuntamento in programma", ha voluto chiarire Vincenzo Pisacane, il procuratore dell’attaccante, ma una prima bozza di accordo sarebbe stata concordata sulla base di un rinnovo fino al 2025 con un aumento di stipendio fino a 5 milioni di euro all’anno, oltre a ricchi bonus legati ai risultati (scudetto, Europa League e Coppa Italia). Entro fine anno potrebbe arrivare la firma.