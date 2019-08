Napoli, La Gazzetta dello Sport: "Insigne sbanca alla fiera del gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince di misura anche il Napoli, ma in una partita che regala spettacolo a palate. "Insigne sbanca alla fiera del gol. Arbitro: furia viola", titola La Gazzetta dello Sport sul Napoli, mettendo Lorenzo Insigne in prima pagina, autore di due gol e un assist. Chi più decisivo di lui? A Firenze è partita-spettacolo, con i maghetti di Ancelotti saliti bene in cattedra. "Peccato che Massa.... non sia in palla", si legge come chiosa sulla Rosea.