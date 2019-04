© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Napoli, Insigne è un giallo". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport circa le vicende di casa Napoli, dedicandovi un piccolissimo spazio in taglio basso. Il riferimento è al capitano azzurro, che ieri ha subito un altro infortunio muscolare, sebbene di poco conto, che probabilmente lo costringerà a saltare anche la sfida al Frosinone prevista per domani.