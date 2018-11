Napoli, La Gazzetta dello Sport titola: "Carlo forza 5"

Ore 12.30 - Queste le designazioni arbitrali per le tre gare in programma quest'oggi: Fiorentina-Roma: Banti di Livorno Inter-Genoa: Valeri di Roma 2 Juventus-Cagliari: Mariani di Dopo l'anticipo di ieri che ha visto il Napoli dominare l'Empoli con un perentorio 5-1, oggi...

Lione, per Ndombele servono 70 milioni di euro. Juve avvisata

Croazia, i convocati per la Nations League: ci sono ben otto italiani

Manchester City, arriva il verdetto per De Bruyne: out sei settimane

Leicester, Vardy: "Battiamo il Cardiff City per onorare il presidente"

Manchester City, il Dortmund sfida il Real Madrid per il crack Brahim Diaz

Atletico Madrid, Simeone: "Kalinic in crescita. Auguro il meglio a Solari"

Le pagelle del Lille - Thiago Mendes positivo, l'attacco non punge

Primeira Liga, 9^ giornata: Benfica ko in casa contro la Moreirense

Lille, Galtier: "PSG forte, ma non li abbiamo fatti respirare"

Semedo colpisce ancora: in discoteca senza il permesso dell'Huesca

Mainz, rinnovo fino al 2022 per il talento Burkardt

Derby infuocato a Istanbul. Galatasaray-Fenerbahce finisce in rissa

Sporting, per la panchina si pensa a Prandelli

PSG, Verratti: "Sono giovane, faccio errori. Napoli? Più forte in casa"

PSG, Blanc: "Football Leaks? Siamo tranquilli, non rischiamo nulla"

Il Napoli batte nettamente l'Empoli nell'anticipo di Serie A e ovviamente è tra le principali notizie anche sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport : "Carlo forza 5. E adesso come potrà tener fuori Mertens?". Il riferimento è chiaramente ai cinque gol rifilati ai toscani e al prossimo match col PSG, quando Carletto difficilmente riuscirà ad escludere il belga, autore ieri di una tripletta.

