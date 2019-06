Napoli, Tuttosport: "Inglese in viola, soldi per avere Manolas"

Nelle pagine interne di Tuttosport si parla anche di calciomercato Napoli, in particolare delle mosse in uscita dei partenopei focalizzate per una strategia precisa. "Inglese in viola, soldi da investire per avere Manolas", si legge sul quotidiano. Come riporta il titolo, la strategia principale è la cessione di Roberto Inglese, che fornirebbe denaro liquido per puntare il greco Kostas Manolas, in uscita dalla Roma. Per Inglese, lo scorso anno in prestito al Parma, ci sarebbe la Fiorentina: il Napoli chiede non meno di 20 milioni di euro. Nell'operazione Manolas peraltro potrebbe essere inserito anche Diawara, allo scopo di abbassare il prezzo: la Roma ci pensa e valuta il guineano. L'arrivo di Lozano sembra legato a una cessione di Insigne per non meno di 80 milioni, mentre da James Rodriguez arrivano parole d'amore per Napoli: potrebbe essere il colombiano il prossimo colpo dei partenopei.