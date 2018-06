Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Adesso può arrivare Verdi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato azzurro è piuttosto vivo in queste ore. Il ds Giuntoli ha perfezionato l’intesa con il Bologna per Verdi. L’accordo c’è da gennaio, il Napoli è pronto ad investire 25 milioni più bonus, l’Inter non può muoversi in entrata fino al 30 giugno ma il calciatore non ha ancora pronunciato il sì definitivo, riporta il Corriere del Mezzogiorno.