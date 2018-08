Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Ancelotti ribalta Gattuso”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’allievo azzecca la mossa, Bonaventura mezzala. Il maestro vince la partita, uscendo alla distanza. Ancora una volta in rimonta, spiega il Corriere del Mezzogiorno. Ancelotti se la passa male per oltre cinquanta minuti, accontentandosi in avvio di un Napoli lento e prevedibile che prende due schiaffi prima di riuscire a darsi una mossa. Ma poi che mossa: sotto di due gol completa la rimonta in quattordici minuti del secondo tempo e vince a meno dieci dalla fine. La firma è di Zielinski, primo eroe della notte a Fuorigrotta, autore di due gol; la scena finale è di Mertens (ancora una volta partito in panchina) che mette a segno il gol vittoria.