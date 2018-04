Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Azzurri a caccia di un sogno”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimiliano Allegri lo ha definito l’inizio di un mini campionato di cinque partite. Maurizio Sarri, ancora una volta, è rimasto in silenzio. È l’uomo del fare, più delle parole ama i fatti. E più importanti sono i segnali che ha trasferito alla sua squadra per affrontare al meglio la sfida delle sfide, riporta il Corriere della Sera. Quella “maledetta” partita all’Allianz Stadium dove il Napoli non ha mai vinto, dove Reina (ultima volta a Torino in maglia azzurra) avrà voglia di riscattare i nove gol presi in quattro partite giocate, tra campionato e coppa Italia. Il fischio di inizio è vicino, la prospettiva resta quella di onorare fino alla fine il patto scudetto su cui la squadra ha giurato all’inizio della stagione.