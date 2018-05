Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Presente e futuro”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta di Firenze ha interrotto la striscia di trenta risultati utili consecutivi in trasferta, la terza più lunga nella storia della serie A, dietro a quelle del Milan (38 tra il 1991 e il 1993) e dell’Inter (32 tra il 2006 e il 2008), ma il Napoli vuole onorare il rush finale del campionato, spiega Il Corriere del Mezzogiorno. L’incrocio più interessante della sfida di Marassi è quello in panchina, tra Sarri e Giampaolo. Nel match d’andata nel ventre del San Paolo ci fu un contatto tra De Laurentiis e Giampaolo, il patron, in caso d’addio di Sarri, è affascinato dalla continuità tattica che si è già verificata ad Empoli.