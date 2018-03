Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Sarri e i tre tabù da sfatare”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lotta scudetto passa per i tabù da sfatare. Il Napoli di Sarri non ha mai espugnato i campi di Sassuolo, Juventus e Fiorentina, tre delle cinque squadre da affrontare in trasferta fino al termine del campionato. Il Mapei Stadium è il primo “muro” da abbattere nella corsa verso il sogno scudetto, spiega il Corriere del Mezzogiorno.