Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Sarri riparte da Hamsik”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Da una parte la festa per il compleanno numero 110, dall’altra l’invasione di circa 10 mila tifosi azzurri a San Siro che ha fornito il suo primo assaggio con l’arrivo del Napoli a Milano. Inter-Napoli è una sfida significativa per entrambe, a due mesi dalla fine del campionato è centrale per la lotta Champions degli uomini di Spalletti e per la corsa verso lo scudetto dei ragazzi di Sarri, spiega il Corriere del Mezzogiorno.