Napoli, Il Corriere dello Sport titola: "Attenti al Canna"

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NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. E PER LA PORTA AVANZA SIRIGU. GIOIELLI SAMP, OSTI: “PRAET E TORREIRA, CI SONO LE CLAUSOLE”. PARMA, VIVIANO E SILVESTRE SEMPRE PIÙ VICINI. SASSUOLO, LEMOS VERSO IL RISCATTO - Simone Verdi e il Napoli, affare in dirittura d’arrivo. Oggi sarà il giorno giusto...
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