Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: "Addio alla linea: il cambio in difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Addio alla linea: il cambio in difesa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito al Napoli". La rivoluzione di Ancelotti dopo il ko contro la Sampdoria. Ecco i punti di riferimento del dopo Sarri: l’uomo e la palla. Ancelotti ha scommesso sul valore del suo organico, ha lavorato per far migliorare gli azzurri nelle letture individuali e di reparto senza appoggiarsi necessariamente all’armonia della linea. Koulibaly è la certezza assoluta, Albiol il punto di riferimento nella costruzione, sugli esterni bassi c’è stata qualche sofferenza, Mario Rui a Bergamo ha dimostrato di essere cresciuto sotto il profilo delle letture, Hysaj fatica un po’ di più perché nella sua carriera ha avuto solo Sarri come allenatore. Un percorso necessario anche per inserire nuovi acquisti come Malcuit o giocatori come Maksimovic ai margini del progetto tecnico con Sarri. Il Napoli ha subito diciotto reti in diciannove gare ufficiali, in campionato viaggia alla media di un gol incassato a partita, ha il secondo miglior attacco ma la quarta difesa della serie A. Nel conto, però, incidono le sei reti subite nelle prime tre giornate, nelle ultime undici partite solo la Juventus ha fatto meglio a livello difensivo.