Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: "Attacco al Salisburgo, senza calcoli"

"Attacco al Salisburgo, senza calcoli". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Stasera in Europa League la certezza per il Napoli - si legge - è Milik. Ancelotti: "Dobbiamo vincere, non gestire". Intanto De Laurentiis annuncia il rinnovo di Giuntoli e auspica una superlega a 12 club: "Basta populismo, sediamoci al tavolo con Salvini e cambiamo il calcio".