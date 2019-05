Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno: "Non solo Di Lorenzo, ora Veretout"

© foto di Mattia Verdorale

"Non solo Di Lorenzo, assalto a Veretout". Questo il titolo a pagina 19 che il Corriere del Mezzogiorno dedica al Napoli e al mercato in entrata dei partenopei: "Il mercato è nel vivo, oggi festa e summit". Inoltre il quotidiano riporta alcune parole del mister Carlo Ancelotti che il prossimo 10 giugno compierà 60 anni: "Spero di restare il più a lungo possibile qui. Ho trascorso le vacanze in posti stupendi. Questa è una città accogliente ma come in tante altre metropoli manca un po' di senso civico".