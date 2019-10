Il Napoli soffre contro l'Hellas Verona, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine riesce a ritrovare i tre punti in campionato e accorciare sull'Atalanta terza in classifica. "Doppietta di Milik", il titolo del Corriere del Mezzogiorno, che sofferma l'attenzione sul ritorno al gol dell'attaccante polacco, che ridà serenità all'ambiente e ne riacquisisce lui in primis.