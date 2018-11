Napoli, il Corriere della Sera titola: "Sospeso a Liverpool"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Sospeso a Liverpool". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al risultato in Champions League ottenuto da parte del Napoli. Stella Rossa battuta (3-1) e primo posto solitario nel girone, ma la sfida in Inghilterra sarà uno spareggio. Gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre.