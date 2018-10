Napoli, il QS-Sport: "Ancelotti sfiora un altro capolavoro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ancelotti sfiora un altro capolavoro". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport in merito al 2-2 del Napoli in Champions League contro il PSG. Insigne e Mertens portano in vantaggio il Napoli, ma Di Maria nel recupero riacciuffa il Napoli.