Napoli, Il Mattino: “Sarri lascerà la sua villa, sale il pressing Chelsea”

“Sarri lascerà la sua villa, sale il pressing Chelsea”. Il Mattino in prima pagina affronta il delicato tema del rinnovo del tecnico del Napoli. Talmente in bilico, scrive il quotidiano, che Sarri avrebbe annullato l’affitto della sua villa a Varcaturo, con disdetta comunicata 15 giorni fa. Una disdetta, continua Il Mattino, che potrebbe non significare nulla. Oppure che il Chelsea ha bussato in maniera convincente alla porta di casa.