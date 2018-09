Napoli, Il Mattino: "Ancelotti tentato da Diawara regista"

Il Napoli prepara la gara di domani sera contro la Sampdoria, valida per il terzo turno di Serie A. Il Mattino, nella sua edizione odierna, titola nel taglio alto della prima pagina: "Ancelotti tentato da Diawara regista, Hamsik in bilico". Il tecnico partenopeo potrebbe lasciare lo slovacco inizialmente in panchina, per affidarsi all'ex centrocampista del Bologna.