Napoli, Il Mattino: "David Luiz e Areola. Ancelotti vuole difesa bunker”

"David Luiz e Areola. Ancelotti vuole una difesa bunker”. Spalla de Il Mattino dedicata al mercato del Napoli che sarà, con le richieste di Carlo Ancelotti in primo piano. Il tecnico avrebbe chiesto Alphonse Areola, in uscita dal PSG con l’arrivo di Buffon, per la porta. Mentre in difesa il brasiliano, allenato sia al Chelsea che al PSG, è il sogno.