Napoli, Il Mattino: "Diktat Sarri: 'Gioca la Juve, spegnete la tv'"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E' il giorno del recupero in Serie A tra Juventus e Atalanta. Il Mattino in edicola scrive della giornata che attende il Napoli, impegnato a rincorrere la Vecchia Signora che oggi potrebbe intanto portare il proprio vantaggio sui partenopei a quattro punti. "Diktat Sarri: 'Gioca la Juventus, spegnete la tv'", il titolo che propone il giornale nelle pagine sportive. Il quotidiano, intanto, riporta anche alcune parole che Sarri avrebbe detto ieri alla squadra: "Pensiamo a vincerle noi tutte e dieci, pensiamo ai 70 punti conquistati fino ad adesso, allo scontro diretto che ci attende tra poco più di un mese che è la grande opportunità per capovolgere tutto", il senso dei suoi dieci minuti - né più né meno - di colloquio con il gruppo.