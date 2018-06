Napoli, Il Mattino: "Hamsik: ecco l'offerta cinese"

© foto di Mocciaro

"Hamsik: ecco l'offerta cinese" titola Il Mattino oggi in edicola: "Il capitano intenzionato ad accettare l'ingaggio dello Shandong Luneng. L'agente incontra De Laurentiis: al club andrebbero circa 30 milioni". Nel taglio basso: "Jorginho, per il Napoli non bastano 55 milioni".