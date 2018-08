Napoli, Il Mattino: "Hamsik, un'ora e via". Anche con Ancelotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Il Mattino si concentra sulla situazione di Marek Hamsik e titola "Hamsik, un'ora e via". Anche con Ancelotti il capitano viene sostituito dopo un'ora di gioco in diverse occasioni per far spazio a Diawara. Domenica intanto c'è la Samp, squadra che evoca bei ricordi nella mente del giocatore.